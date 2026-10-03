قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتصدر نمو عدد الشركات التى رفعت رءوس أموالها بالنصف الأول

• عدد الشركات المنفذة لزيادات رأسمالية يرتفع 37.5%.. ومتوسط الزيادة يتراجع إلى 9.2 مليون جنيه

• قيمة الزيادات الرأسمالية للشركات تهبط 47% إلى 405 ملايين جنيه

محمد فرج:

تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاعات من حيث نمو عدد الشركات التى نفذت زيادات فى رءوس أموالها خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفع عددها بنسبة 37.5% على أساس سنوى إلى 44 شركة مقابل 32 شركة خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حصلت عليها «مال وأعمال - الشروق».

وجاء نمو القطاع متجاوزًا نظيره فى القطاع الخدمى، الذى ارتفع فيه عدد الشركات المنفذة لزيادات رأسمالية بنسبة 28.9%، والقطاع السياحى بنحو 11.8%، بينما استقر العدد فى القطاع التمويلى وتراجع فى القطاعات الصناعية والزراعية والإنشائية.

فى المقابل، تراجعت القيمة الإجمالية لزيادات رءوس الأموال بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 47% إلى نحو 405 ملايين جنيه، مقابل 764 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025.

وأظهرت البيانات انخفاض متوسط الزيادة فى رأس المال للشركة الواحدة إلى نحو 9.2 مليون جنيه، مقابل قرابة 23.9 مليون جنيه فى الفترة المقارنة، بتراجع يتجاوز 61%.

تراجع إجمالى التوسعات الرأسمالية

جاء ارتفاع عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنفذة لزيادات رأسمالية فى وقت تراجعت فيه القيمة الإجمالية لزيادات رءوس الأموال للشركات القائمة بمختلف الأنشطة.

وبلغ إجمالى زيادات رءوس الأموال نحو 48.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض 19.1% مقابل نحو 60.5 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، رغم ارتفاع عدد الشركات المنفذة للزيادات بنسبة 1.6% إلى 715 شركة مقابل 704 شركات.

واستحوذت المساهمات المصرية على نحو 39.5 مليار جنيه من إجمالى زيادات رءوس الأموال، بارتفاع 6.6% على أساس سنوى، بينما هبطت المساهمات العربية والأجنبية بنسبة 59.8% إلى نحو 9.4 مليار جنيه مقابل 23.4 مليار جنيه.

استمرار نمو تأسيس الشركات

يتزامن ارتفاع عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تنفذ توسعات رأسمالية مع استمرار نمو تأسيس شركات جديدة بالقطاع.

وكانت «مال وأعمال - الشروق» قد كشفت، فى أغسطس الماضى، عن ارتفاع عدد الشركات الجديدة التى جرى تأسيسها بالقطاع خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 19.6% على أساس سنوى إلى 1929 شركة، بما يمثل نحو 7.3% من إجمالى الشركات المؤسسة خلال الفترة.

واستحوذ نشاط تكنولوجيا المعلومات على النصيب الأكبر من الشركات الجديدة بواقع 1493 شركة، تبعه نشاط خدمات تكنولوجيا النظم بنحو 260 شركة، ثم الأنشطة الأخرى بـ154 شركة، بينما بلغ عدد شركات الاتصالات الجديدة 22 شركة.

ورغم زيادة أعداد الشركات الجديدة، تراجعت التدفقات الرأسمالية الموجهة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة نفسها بنحو 31% على أساس سنوى إلى 36 مليون دولار.

القطاع يواصل النمو

يأتى توسع قاعدة الشركات فى وقت يواصل فيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجيل معدلات نمو مرتفعة، إذ نما النشاط بنسبة 18.9% خلال الربع الأول من 2026.

وتعول الحكومة على صناعة التعهيد باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع، مع استهداف رفع صادرات خدمات التعهيد إلى 6 مليارات دولار خلال العام المالى 2026-2027، وزيادة إجمالى الصادرات الرقمية إلى نحو 8 مليارات دولار.

كما ارتفع عدد الشركات العاملة فى صناعة التعهيد من نحو 90 شركة تمتلك 100 مركز لتقديم الخدمات فى 2022 إلى أكثر من 240 شركة تدير ما يزيد على 270 مركزًا بنهاية 2025، بالتزامن مع توسع شركات محلية وعالمية فى السوق.