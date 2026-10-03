قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إنه من ثوابت السياسة الخارجية لمصر عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا شأن لمصر بما يجري داخل إثيوبيا، متابعًا: "تحميل أطراف خارجية مسؤولية الأزمات أمر غير مقبول وغير صحيح ولا يحقق الاستقرار المنشود".

ولفت إلى أن التصريحات الإثيوبية هدفها الهروب من الأزمات الداخلية التي تواجهها، موضحًا أن التصريحات الإثيوبية محاولة مكشوفة لتشتيت الانتباه عما يجري على أراضيها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب مصدر مصري عن استغرابه تجاه البيان الأخير الصادر عن مفوضيه الاتحاد الأفريقي، قائلا إن البيان «محاولة غير مفهومة للزج بمصر في قضية إثيوبية داخلية».

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن «سياسة مصر الخارجية ترتكز إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بحسن الجوار».

وشدد على أن «الأزمة الحالية في إثيوبيا هي أزمة داخلية ولا علاقة لمصر بها»، مضيفًا: «يتعين عدم الانسياق خلف محاولة البعض صرف الانتباه عن الدوافع الداخلية الحقيقية خلف ما يحدث في إثيوبيا».

ونوه أن «هذه التحركات لن تساعد في تهدئة الأوضاع في دولة إفريقية شقيقة في حاجة لدعم المفوضية الإفريقية للخروج من دوائر الصراع».

وأكد المصدر أن «مصر مستمرة في العمل على تلبية التطلعات المشروعة لشعوب إفريقيا».