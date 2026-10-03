الريال الإيراني يواصل الانهيار واليورو يتجاوز 3 ملايين ريال للمرة الأولى

يواصل الريال الإيراني تراجعه، إذ ارتفع سعر صرف العملة في السوق المفتوحة إلى مستوى قياسي بلغ 3 ملايين ريال مقابل اليورو الواحد (12ر1 دولار) للمرة الأولى، وسط الحرب والعقوبات الاقتصادية، بحسب ما أفاد به موقع "بون باست" المالي الإيراني، اليوم السبت.

ويؤدي التراجع السريع للعملة إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للمواطنين. ويقول مراقبون ماليون إن متوسط الأجور الشهرية انخفض منذ بداية العام من ما يعادل 120 يورو إلى نحو 70 يورو.

ويجعل انخفاض قيمة العملة واردات السلع الاستهلاكية والمواد الخام، على وجه الخصوص، أكثر تكلفة، ما يزيد الضغوط على الأسعار في السوق المحلية.

ارتفاع حاد في أسعار الغذاء

وقال سكان في طهران لوكالة الأنباء الألمانية إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الستة الماضية. وتضاعف سعر رغيف الخبز من 250 ألف ريال إلى 500 ألف ريال، بينما ارتفع سعر كيلوجرام الأرز من 5ر3 مليون إلى 5ر5 مليون ريال. وأصبح شراء اللحوم خارج قدرة العديد من الأسر.

وردت الولايات المتحدة على إغلاق إيران مضيق هرمز بفرض حصار خاص بها على الموانئ الإيرانية، بهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على البلاد، فيما توقفت تجارة النفط الإيرانية فعليا. كما فرضت واشنطن عقوبات على داعمي إيران، من بينهم بنوك وشركات طيران.