الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في إعادة تدوير البودر

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في إعادة تدوير مخدر «البودر»، وبحوزته مواد تقدر قيمتها المالية بنحو 450 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أن التشكيل العصابي يضم 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوما عليهم بالسجن والسجن المؤبد، من بينهم أحد العناصر المحكوم عليه بالإعدام في جنايات «الاتجار بالمواد المخدرة، والسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص».

وكشفت التحريات عن قيام عناصر العصابة بجلب وإعادة تدوير مخدر «البودر» تمهيدًا للاتجار به، واتخاذهم إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وجرى استهداف عناصر التشكيل، إذ أمكن ضبط اثنين منهم، وعُثر بحوزتهما على 176 كيلوجرامًا من مخدر «البودر»، بالإضافة إلى كمية من الأدوات والخامات المستخدمة في إعادة التدوير.

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بإعادة تدوير مخدر «البودر» الخام تمهيدًا للاتجار به، وحصولهما على المخدر من عنصرين آخرين «متواجدين حاليًا خارج البلاد».

وأفادا بأن خام «البودر» المخدر كان يُرسل إليهما من الخارج عن طريق طرود مشمولها مواد خام لتصنيع المواسير البلاستيكية.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 450 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة من جالبي ومتجري المواد المخدرة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لضبط العنصرين الهاربين.