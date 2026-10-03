مقتل 5 عمال إثر انهيار منجم ذهب شمالي أفغانستان

أعلنت السلطات المحلية، اليوم السبت، أن خمسة عمال قتلوا جراء انهيار منجم ذهب في ولاية تخار شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة تخار قاري نقيب الله مسرور، إن المنجم يقع في منطقة شاه مستان التابعة لمقاطعة شاه آب في الولاية، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضاف المتحدث أن عشرة عمال تم إنقاذهم في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد احتجازهم لمدة يومين داخل منجم ذهب آخر في منطقة سامتي بالمقاطعة ذاتها، ولم تتوفر على الفور ملابسات احتجازهم بشكل دقيق.

وتتكرر حوادث انهيار المناجم في أفغانستان، وهي دولة غنية بالمواد الخام، بما في ذلك خام الحديد والنحاس والرصاص والزنك والذهب والفحم والأحجار الكريمة.