وكالة مهر الإيرانية: انفجارات قرب جزيرة قشم في مضيق هرمز

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أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز.

ووفقًا لما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، السبت، دوت أصوات انفجارات في محيط مضيق هرمز.

وأوضحت أنه رغم سماع تلك الأصوات في جزيرة قشم، فإن التحريات والمتابعات الميدانية أكدت عدم وقوع أي حادث أمني داخل الجزيرة أو في محيطها المباشر.

ولفتت إلى أن مصدر الأصوات قادم من اتجاه مضيق هرمز، مرجحةً أن تكون ناتجة عن اعتراض إحدى السفن التي كانت تحاول عبور المضيق.

ولم تصدر عن السلطات الرسمية الإيرانية أي بيانات بشأن الحادث.