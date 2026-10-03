عمرو السعيد يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الصيد على مقعد الرئيس

تقدم عمرو السعيد بأوراق ترشحه لخوض انتخابات نادي الصيد المصري، على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك ضمن الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وتأتي ترشح السعيد في إطار المنافسة على قيادة النادي خلال الدورة الانتخابية الجديدة، وسط استعدادات مكثفة من المرشحين لخوض السباق الانتخابي.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الإعلان عن القوائم والبرامج الانتخابية للمرشحين، قبل إجراء الانتخابات وفقًا للجدول الزمني المحدد من جانب النادي والجهات المختصة.

وكان نادي الصيد قد أعلن إقامة الانتخابات يوم 20 نوفمبر المقبل، مع فتح باب الترشح بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع، وفقًا للجدول الزمني المعلن من جانب النادي.