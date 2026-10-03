تظاهر إسرائيليون، السبت، في عشرات المواقع شمال ووسط البلاد، احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتغييرات التي تدفع بها في الجهاز القضائي.

وقالت القناة "12" العبرية إن الاحتجاجات شملت عشرات المواقع في مدينتي حيفا ونهاريا القريبتين من الحدود اللبنانية، ومفرق كابري في الجليل الغربي، ومفرق زخرون يعقوب جنوب حيفا (شمال).

كما نُظمت احتجاجات على عدة جسور في منطقتي معغان ميخائيل ونعوريم على ساحل البحر الأبيض المتوسط (وسط).

وأضافت القناة أن عددا من مواقع الاحتجاج ستشهد مراسم لإحياء ذكرى إسرائيليين قتلوا في هجوم 7 أكتوبر 2023، الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة.

وشهدت الاحتجاجات هتافات ضد نتنياهو وحكومته، كما رفع المشاركون لافتات تتهمه بالمسؤولية عن الإخفاق في صد هجوم 7 أكتوبر 2023، وفق المصدر نفسه.

كما انتقد المشاركون في الاحتجاجات التغييرات التي تدفع بها حكومة نتنياهو في الجهاز القضائي.

ومنذ مطلع 2023، تدفع حكومة نتنياهو بسلسلة تغييرات في الجهاز القضائي، تقول إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات وتقليص ما تعتبره تدخلا مفرطا من القضاء في قرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما ترى المعارضة أن هذه الخطوات من شأنها إضعاف استقلال القضاء وتقليص الرقابة على الحكومة.

وفي مارس 2025، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) تعديلا يغيّر تركيبة لجنة اختيار القضاة وآلية تعيينهم، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بدء ولاية الكنيست المقبلة.