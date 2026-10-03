الجمارك السعودية تسجل 1168 حالة ضبط بينهم مخدرات وسلاح خلال أسبوع

أعلنت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية السعودية، اليوم السبت، أنها سجلت 1168 حالة ضبط للممنوعات، بينهم مخدرات وسلاح.

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية "زاتكا" في بيان لها اليوم السبت ان الأصناف المضبوطة شملت 60 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون، وغيرها، إضافةً إلى 247 من المواد المحظورة".

كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط تهريب 863 من منتجات التبغ ومشتقاته، إلى جانب 14 صنفًا لمبالغ مالية، وصنفين من الأسلحة ومستلزماتها.

وأكدت "زاتكا" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.

ودعت "زاتكا" في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، إذ تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.