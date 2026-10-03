أمين صندوق نقابة البيطريين: حققنا تحولا ماليا بـ16 مليون جنيه وعظمنا الاستثمارات بنسبة 90%

أعلن الدكتور محمود حمدي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، تحقيق قفزة نوعية في المركز المالي للنقابة خلال الفترة الأخيرة، إذ نجحت النقابة في التحول من عجز مالي قدره 4 ملايين جنيه إلى تحقيق فائض مالي بلغ 12 مليون جنيه، بما يمثل تحسنا كليا في المركز المالي بقيمة 16 مليون جنيه، إلى جانب نمو حجم الاستثمارات من 74 مليونا إلى 120 مليون جنيه.

وأكد "حمدي"، خلال كلمته بفعاليات المحطة الرابعة من جولات "صوت الطبيب البيطري" لمحافظتي الفيوم وبني سويف، بحضور النقيب العام الدكتور مجدي حسن، أن هذه النتائج الإيجابية لم تأت وليدة المصادفة، بل جاءت نتاج خطة عمل منهجية ودراسة علمية شاملة تمت تحت توجيهات وإشراف نقيب الأطباء البيطريين، والتي ارتكزت على إعادة ترتيب "البيت من الداخل" وتطبيق أعلى معايير الحوكمة المالية.

وأوضح أمين الصندوق، أن النقابة استعانت بواحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في الإدارة المالية والمحاسبة بالشرق الأوسط، وهي شركة (KPMG - حازم حسن)؛ لإنشاء هيكل مالي مؤسسي يعتمد على الفصل التام بين الاختصاصات (مسئول للإيرادات، ومسئول للصرف، ومسئول للبنوك والخزن، ومسئول للاستثمار)؛ لضمان أعلى درجات الشفافية والرقابة ومنع تضارب المصالح أو الجمع بين الصرف والمراجعة.

وأشار إلى تنفيذ برنامج شامل للرقمنة والتحول الرقمي بالتعاون مع نظام (Odoo) العالمي، مما مكن النقابة من ضبط كافة المعاملات المالية وإنهاء عهد العشوائية واستفاضة الأوراق، لاستصدار القرارات بناء على بيانات دقيقة وموثوقة.

وكشف عن تقديم خدمات رقمية متطورة للأعضاء تشمل دفع الاشتراكات، وتجديد تراخيص العيادات، وتقديم المنح العلاجية والاجتماعية أونلاين، وتوصيل الكارنيهات للمنازل.

وعن محاور زيادة الفائض المالي، بين الدكتور محمود حمدي، أنها استندت إلى مسارين رئيسيين:

- المسار الأول (ترشيد المصروفات): عبر إلغاء النفقات غير الضرورية، وضبط ساعات العمل الإضافية (الأوفر تايم) وربطها بالإنتاجية الفعلية لإنهاء الهدر، وإلغاء نفقات الوجبات.

وأشار إلى أن 90% من أعضاء مجلس النقابة لا يتقاضون بدلات حرصا على موارد النقابة وتقديم خدمة تطوعية للأعضاء.

- المسار الثاني (تنمية الإيرادات وتعظيم الاستثمارات): من خلال تقديم خدمات حقيقية تجذب الأطباء وأسرهم (الوالدين، الأزواج، والأبناء) للاشتراك بالنقابة.

وأوضح أن هذه الخدمات تشمل كارت الخدمات الأسرية الذي يوفر خصومات تصل لـ50% في معامل التحاليل كـ(البرج والمختبر) ومراكز العلاج الطبيعي، والتعاقد القريب مع كبرى شركات الأدوية لتوفير خصومات على الأدوية المحلية والمستوردة وتوصيلها للمنازل.

وأضاف أن الخدمات تشمل أيضا الأنشطة الترفيهية والمطاعم والأندية، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل واشتراط القيد النقابي للتوظيف ولتراخيص العيادات.

وأوضح أن منظومة التراخيص وحدها حققت أكثر من ربع مليون جنيه في شهر واحد، مع توقعات بتحقيق إيرادات تتراوح بين 5 و6 ملايين جنيه خلال العام المقبل.

وأضاف حمدي أنه تمت إعادة هيكلة وإدارة محفظة الاستثمارات المالية للنقابة بشكل علمي، من خلال التحول من الأوراق المالية طويلة الأجل إلى أدوات الاستثمار قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة بآجال 3 و6 و9 أشهر وسنة.

وأوضح أن هذا التحول أتاح جمع العوائد الدورية وتدويرها وتراكمها وإعادة استثمارها مجددا، إلى جانب دراسة آليات السوق الأولي والثانوي وتوقيتات الطرح ومفهوم الفرصة البديلة، وهو ما ساهم في تعظيم عوائد الاستثمار بنسبة تجاوزت 90%.

وشدد أمين صندوق النقابة العامة على أن هدف النقابة لا يقتصر على تحسين الأرقام المالية فحسب، وإنما يمتد إلى بناء نقابة قوية ومستدامة قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة والعدالة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تنعكس آثارها المباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطباء البيطريين، وحل مشكلاتهم، وفتح آفاق وفرص جديدة لهم.