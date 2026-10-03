مدبولي: تجربة التنمية العمرانية بمصر ارتبطت بتوسيع نطاق مشروعات الإسكان بمختلف أنواعه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تجربة التنمية العمرانية في مصر ارتبطت كذلك بتوسيع نطاق مشروعات الإسكان بمختلف أنواعه مع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي.



وأضاف في كلمة خلال جلسة بشأن المدن والتنمية العمرانية بمنتدى العلمين إفريقيا للأعمال، أن التجربة شملت أيضًا تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضح أنه في خطة العام المالي 2025/2026 استهدفت الحكومة إطلاق 310 آلاف وحدة سكنية جديدة، منها 285 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي.



ولفت إلى أن التعاون الإفريقي في مجال التنمية العمرانية يجب أن يحتل مكانة أكبر في أجندة التعاون القاري، مشيرًا إلى أن مصر استضافت عام 2022 الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالخدمة العامة والإدارة المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية.



ونوه بأن تلك اللجنة شهدت اتخاذ قرار بإنشاء منتدى إفريقيا الحضري، ليكون منصة قارية للحوار رفيع المستوى حول مستقبل مدن القارة والتحديات والفرص المرتبطة بالتحضر والتنمية العمرانية.



وأوضح أن المنتدى تطوَّر ليصبح منصة تجمع صناع السياسات والخبراء والشركاء وممثلي المدن بهدف تعزيز تنفيذ أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة، وتبادل الخبرات والممارسات القابلة للتطبيق بين المدن الإفريقية.



وشدد على أن هذه المنصة تمثل فرصة مهمة للانتقال من تبادل الخبرات إلى بناء شراكات ومشروعات مشتركة وبخاصة في مجال التخطيط الحضري والإسكان الميسر والمدن الذكية وإدارة المياه والنقل الحضري والطاقة النظيفة والتمويل الحضري.



وأكد أهمية تطوير التعاون الثنائي بين الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الاتحاد الإفريقي والمؤسسات المالية والتنموية والشركاء الدوليين.