موسيماني عن مواجهة مصر: سنترك لاعبينا يسبحون مع القروش

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ناشد بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، جماهير البافانا بافانا بضرورة التحلي بالصبر وتقديم الدعم للاعبين، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر.

ويحل منتخب جنوب أفريقيا ضيفًا على مصر، في التاسعة مساء غد الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة ودية يختتم بها المنتخبان فترة الأجندة الدولية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية خارجية عن اتجاه موسيماني لإجراء تغييرات واسعة على تشكيل منتخب جنوب أفريقيا أمام مصر، مقارنة بالتشكيل الذي خاض مباراتي غينيا وإريتريا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، وحصد خلالهما 6 نقاط.

وقال موسيماني، في تصريحات نقلتها صحيفة إديسكي تايمز الجنوب أفريقية: «نناشد الجميع التحلي بالصبر، ودعم هؤلاء اللاعبين».

وأضاف: «إنهم يشقون طريقهم نحو الفريق الأول، ونحن بحاجة للوقوف على مستوى العناصر المتاحة لدينا، ولسوء الحظ، سنواجه فريقًا كبيرًا يوم الأحد».

وتابع المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا: «التحدي يكمن في ضرورة ترك اللاعبين يسبحون مع القروش في مباراة الغد، لكننا لا نملك ما نخسره».

وأوضح: «إنها مباراة ودية، ونحتاج لمعرفة ما يمكنهم تقديمه على هذا المستوى؛ لذا نطلب الصبر والدعم لهؤلاء الشباب».

وأكمل موسيماني: «لن نخوض أي مباريات ودية أخرى حتى موعد كأس الأمم الأفريقية العام المقبل، لذا فهذه هي فرصتهم الوحيدة».

واختتم تصريحاته قائلًا: «يجب أن ندرك أننا خضنا مباريات التصفيات أمام غينيا وإريتريا وأنجزنا المهمة، وهذا هو الأمر الأهم».

وأضاف: «من الضروري بناء فريق لكأس العالم المقبلة، وإذا لم نشركهم الآن، فمتى سنراهم يلعبون؟».

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد استهل مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، بالفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق انتصارًا كبيرًا على إريتريا بخمسة أهداف دون رد.