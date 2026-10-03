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• مقاطع متداولة تظهر مستوطنين يرشقون المنازل بالحجارة من خلف جنود إسرائيليين، فيما يقول ناشط إن الجيش يفرض حظر تجول على فلسطينيي المنطقة أيام السبت..

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء السبت، منازل فلسطينية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بحضور جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق شهود عيان ومقاطع فيديو متداولة.

وتظهر المقاطع عشرات المستوطنين وهم يرشقون منزلًا فلسطينيًا بالحجارة، فيما يقف جنود إسرائيليون في المكان دون أن يظهر في التسجيلات تدخل منهم لمنع الاعتداء.

كما توثق المقاطع مستوطنين وهم يرشقون منازل فلسطينية بالحجارة من خلف جنود إسرائيليين يصوبون بنادقهم باتجاه تلك المنازل.

وقال عارف جابر، عضو تجمع "المدافعون عن حقوق الإنسان" غير الحكومي في الخليل، للأناضول، إن الهجوم استهدف حارة الجعبري وسط المدينة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يفرض حظر تجول على عدة أحياء فلسطينية وسط البلدة القديمة في الخليل أيام السبت من كل أسبوع، ما يشل حركة مئات العائلات.

وبموجب اتفاق الخليل الموقع عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت المدينة إلى منطقتين؛ "خ1" الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، و"خ2" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتشكل منطقة "خ2" نحو 20 بالمئة من مساحة المدينة، وتضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي، وتقع ضمنها الأحياء المشمولة بحظر التجول.

وبحسب تقديرات فلسطينية، يقيم أكثر من 800 مستوطن في بؤر استيطانية منتشرة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وسط الخليل.