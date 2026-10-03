النائب عمرو أبو السعود: ملفات الكادر والامتياز ورقمنة الثروة الحيوانية على رأس أجندة مجلس الشيوخ

كشف النائب المهندس عمرو أبو السعود عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن وضع قطاع الطب البيطري والثروة الحيوانية على رأس أولويات وأجندة عمل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي، مشددا على أن القطاع يحتاج إلى «ثورة تشريعية وإدارية» لمواكبة التطورات العصرية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المحطة الرابعة من مؤتمر «صوت الطبيب البيطري» المنعقد بمحافظة الفيوم، بحضور القيادات النقابية والبرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأطباء البيطريين.

وأوضح «أبو السعود»، أن مجلس الشيوخ بصدد مناقشة وتعديل عدد من القوانين والتشريعات المفصلية التي تمس القطاع بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون الزراعة وقانون التعاون الزراعي، إلى جانب التقدم بمقترحات تشريعية لرقمنة قطاع الثروة الحيوانية وتطبيق الترقيم الإلكتروني الشامل وتتبع الرؤوس بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلا عن رقمنة إجراءات تراخيص المزارع وتحديد طاقاتها الاستيعابية، ومقترحات إحكام الرقابة على سوق الدواء البيطري.

وحول مطالب الأطباء البيطريين، أكد عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، استجابته وتبنيه للمطالب التي طرحتها النقابة خلال المؤتمر، متعهدا بإدراج ملف «الكادر الطبي للأطباء البيطريين» وملف «تنظيم سنة الامتياز والتدريب الميداني للخريجين» ضمن أجندة مناقشات اللجنة والتحركات البرلمانية خلال دور الانعقاد الحالي.

ووجه النائب عمرو أبو السعود، الشكر لنقابة الأطباء البيطريين بالفيوم والنقابة العامة على تنظيم هذا اللقاء الحيوي، مؤكدا التزامه التام بالمتابعة والدعم التشريعي لكل ما يخدم الطبيب البيطري ويحقق الارتقاء بالمنظومة البيطرية والأمن الغذائي في مصر.