• وإحراق 55 شجرة زيتون جنوب شرق القدس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية والهلال الأحمر..

أصيب 16 فلسطينيًا على الأقل، بينهم سيدة، وأُحرقت 55 شجرة زيتون، السبت، إثر اعتداءات مستوطنين إسرائيليين على قاطفي ثمار الزيتون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن 5 فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب خلال قطف الزيتون في أحد حقول بلدة سبسطية شمال نابلس، شمالي الضفة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أشار الهلال الأحمر، في بيان منفصل، إلى إصابة 3 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب في بلدة عصيرة القبلية، جنوب نابلس، فضلًا عن إصابة اثنين آخرين إثر رشهما بغاز الفلفل في بلدة بيت إمرين القريبة.

كما أصيب مزارع برضوض جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة عربونة شرق جنين، شمالي الضفة، خلال قطف الزيتون، وفق الهلال الأحمر.

وفي قرية رنتيس شمال غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، أصيب 5 فلسطينيين، هم رجل وزوجته وأبناؤهما، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في منطقة "التين الشامي" بالقرية بالعصي والأسلحة ورذاذ الغاز، فيما تعرضت الزوجة للدهس خلال الاعتداء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي السياق ذاته، أحرق مستوطنون نحو 55 شجرة زيتون يزيد عمرها على 40 عامًا في أراضي الفلسطيني إبراهيم إسماعيل أبو هلال بمنطقة برية أبو ديس، جنوب شرقي القدس، أثناء قيامه برفقة زوجته وأبنائه وأحفاده بقطف ثمار الزيتون من أرضهم، بحسب "وفا".

كما هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون شرق قلقيلية، شمالي الضفة، حيث حاولوا منعهم من الوصول إلى أراضيهم واعتدوا عليهم، ما اضطرهم إلى مغادرة المكان، وفق مصادر محلية.

ويبدأ موسم جني الزيتون مطلع أكتوبر ويستمر حتى نهاية نوفمبر، ويعد من أهم المواسم الزراعية والاقتصادية في البلدات والقرى الفلسطينية.

ومع بدء الموسم، تتصاعد اعتداءات المستوطنين والقيود الإسرائيلية على وصول المزارعين إلى أراضيهم، وتشمل الضرب ومنع الوصول إلى الحقول وسرقة المحاصيل واقتلاع الأشجار أو إتلافها.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن أكثر من 45 ألف شجرة تعرضت للقطع أو الضرر في الضفة خلال النصف الأول من عام 2026، بينها أكثر من 26 ألف شجرة زيتون.

ووفق معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الجمعة، نفذ المستوطنون 647 اعتداءً في الضفة الغربية خلال سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل 3 فلسطينيين.

ويقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بنحو 750 ألفًا، يقيمون في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وفي يونيو الماضي، حذر 14 مقررًا أمميًا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من الحكومة الإسرائيلية، في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل خطرًا وجوديًا.