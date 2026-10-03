الجيش اليمني يعلن السيطرة على حصن سامع في تعز

أعلن الجيش اليمني الحكومي، اليوم السبت، تحقيق تقدم ميداني في جبهة سامع بمحافظة تعز، جنوب شرقي البلاد، عقب اشتباكات عنيفة مع الحوثيين.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية والطيران الحربي، "تمكنت من السيطرة على حصن سامع والمناطق المحيطة به، عقب معارك أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين بالأرواح والعتاد".

وأضاف أن القوات الحكومية تصدت لهجوم واسع شنه الحوثيون على جبل هان ومواقع أخرى في الجبهة الغربية لمدينة تعز، مصحوباً بقصف مكثف، مشيراً إلى أن "الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى من المهاجمين، ودفع بقية العناصر إلى التراجع".

وفي غضون ذلك، قال المركز إن معارك تدور بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهات مديريات الشمايتين والمعافر وجبل حبشي، بالتزامن مع استمرار ملاحقة عناصر الجماعة في جبهة سامع.

ولم يورد المركز حصيلة محددة للخسائر البشرية في صفوف الحوثيين، لكنه تحدث عن بقاء عشرات الجثث في مناطق جبلية وشعاب منذ أيام، دون أن تصدر جماعة الحوثيين أي تعليق حول ذلك.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار التصعيد العسكري والمواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في عدد من جبهات محافظة تعز، منذ مطلع شهر سبتمبر الماضي.