هاري كين يحقق رقمًا استثنائيًا مع الأسود الثلاثة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب إنجلترا، رقمًا استثنائيًا خلال مواجهة كرواتيا، في دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع مضيفه الكرواتي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الأول لصالح الأسود الثلاثة في الدقيقة الثامنة، بعدما أطلق تصويبة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخب بلاده التقدم.

وبحسب شبكة أوبتا المتخصصة في الإحصائيات، أصبح هاري كين أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في ثلاث سنوات مختلفة بقميص المنتخب الإنجليزي.

وسجل كين 10 أهداف في عام 2026 مع منتخب إنجلترا، بينما أحرز 16 هدفًا في 2021 و12 هدفًا في 2019.

ترتيب مجموعة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف إسبانيا المتصدرة.

ويمتلك منتخب كرواتيا 3 نقاط أيضًا في المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب التشيك المجموعة دون رصيد من النقاط.

وكان منتخب إنجلترا قد خسر أمام إسبانيا في الجولة الأولى بنتيجة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على التشيك بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر، استهل المنتخب الكرواتي مشواره بالفوز على التشيك بنتيجة 2-1، قبل أن يتلقى هزيمة أمام إسبانيا بنتيجة 4-1.