سلطان عمان يزور كازاخستان الاثنين لبحث تعزيز التعاون

• بما يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات..

يجري سلطان عمان هيثم بن طارق، الاثنين، زيارة إلى كازاخستان لإجراء مباحثات تتناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، إن الزيارة تأتي "تعزيزًا لروابط الصداقة" بين البلدين، وتلبيةً للدعوة الموجهة إلى السلطان هيثم بن طارق من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، دون أن تذكر مدة الزيارة.

وأضافت أنه "سيتم خلال الزيارة بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات، وصولًا إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وتشهد العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية كازاخستان تطورًا في مختلف المجالات، مدفوعةً بالحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب توسيع الشراكات في قطاعات النقل والسياحة والطاقة والثقافة.