باكستان: أكثر من 6 دول مهتمة بالانضمام إلى حلف مكة

كشف وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، أن أكثر من 6 دول أبدت اهتماما بالانضمام إلى "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية، تصريحات أدلى بها دار لصحفيين في العاصمة إسلام آباد، السبت، تطرق فيها إلى أبعاد الاتفاقية التي جرى توقيعها في 7 أغسطس الماضي، والتي باتت تعرف باسم "حلف مكة".

وأوضح أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك تنص على أن أي هجوم محتمل يستهدف إحدى الدول الثلاث يعتبر هجوماً موجهاً ضد الجميع، على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف دار أنه سيتم عقد اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل للتقييم والتنسيق بشأن التطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، مشدداً بالقول: "نحن ملتزمون بالدفاع عن السعودية".

وتأتي تصريحات دار في ظل تصاعد هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد دار بوجود اهتمام من قبل أكثر من 6 دول بالانضمام إلى اتفاقية مكة، دون أن يفصح عن أسماء تلك الدول.

وفي 7 أغسطس الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في مدينة مكة المكرمة.