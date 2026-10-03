تظاهر آلاف الأشخاص اليوم السبت في برلين وشتوتجارت؛ احتجاجًا على تعزيز القدرات العسكرية وعلى احتمال فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا.

ودعت عدة تحالفات ناشطة في المدينتين، إلى التظاهر تحت شعار "لا للتسلح المفرط، ولا للخدمة العسكرية الإلزامية، ولا للحرب"، ومن بين مطالب المحتجين وقف جميع العقوبات الاقتصادية وإمدادات الأسلحة، وبدلًا من ذلك زيادة الإنفاق على القطاع الاجتماعي.

وفي العاصمة الألمانية برلين، أشارت تقديرات الشرطة، إلى أن عدد المشاركين في المظاهرة وصل إلى نحو 5800 شخص بعد ظهر اليوم.

وانطلق المتظاهرون من بوابة براندنبورج وجابوا وسط العاصمة.

وفي المقابل، قال المنظمون، إن عدد المشاركين تجاوز 20 ألفًا.

وكان آلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب، تظاهروا بالفعل أمس الجمعة أمام بوابة براندنبورج احتجاجًا على احتمال فرض الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأحيت فرقة الهيب هوب "كي.آي.زد" المنحدرة من برلين حفلًا مساءً على منصة المنظمين.

وفي مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا، قال المنظمون، إن نحو 15 ألف شخص شاركوا في المظاهرة اليوم.

وبحسب تقدير ميداني لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن عدد الموجودين في ساحة "شلوسبلاتس" ساحة القصر يقدر ببضعة آلاف بمقدار يتراوح بين النطاق الأدنى والنطاق المتوسط من الآلاف.

وكان من بين ألقوا كلمة في هذه الفعالية، أوزلم أليف دميريل، نائبة رئيسة حزب اليسار، وسيفيم داجدلن، النائبة السابقة في البرلمان الألماني وعضو بمجلس الرئاسة الاتحادي لحزب "تحالف سارا فاجنكنشت".

وتخللت كلمة داجدلن هتافات من الحاضرين، ما دفع الشرطة إلى تعزيز قواتها عند منصة الخطباء.

وأُلقي القبض على أحد الأشخاص خلال ذلك، إذ صعد رجل ملثم إلى المنصة أثناء إلقاء داجدلن كلمتها.

وعندما واصل التقدم نحوها، تدخلت الشرطة، واستخدمت الشرطة أيضًا رذاذ الفلفل.

كما تضمن البرنامج كلمة مصورة عبر الفيديو لمارجوت كيسمان، الرئيسة السابقة لمجلس الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا.