انطلاق فعاليات المحطة الرابعة من جولات صوت الطبيب البيطري بالفيوم وبني سويف

انطلقت منذ قليل، فعاليات المحطة الرابعة من جولات «صوت الطبيب البيطري»، والتي تجمع الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، بأعضاء الجمعية العمومية للنقابتين الفرعيتين بمحافظتي الفيوم وبني سويف، بحضور قيادات النقابة العامة ومجلسي النقابتين الفرعيتين.

وتأتي هذه المحطة استكمالا للمبادرة التي أطلقتها النقابة العامة لتعزيز التواصل المباشر مع الأطباء البيطريين في مختلف المحافظات، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم ومناقشة الملفات المهنية والخدمية التي تمس واقع عملهم اليومي.

وأكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، خلال افتتاح الفعاليات، أن استمرار الجولات ووصولها للمحطة الرابعة يجسد حرص النقابة على التواجد بين الأطباء على أرض الواقع ودون وسطاء، لمتابعة الملفات المفتوحة وعرض ما تم إنجازه، مشددا على أن "صوت الطبيب البيطري" منصة حوارية حقيقية للتعاون بين النقابة العامة والفرعيات.

من جانبهما، رحب كل من الدكتور علي سعد علي، نقيب البيطريين بالفيوم، والدكتور خالد شقير، نقيب البيطريين ببني سويف، بانطلاق اللقاء، مؤكدين أهمية التواجد المباشر لقيادات النقابة العامة بالمحافظات لنقل التحديات والمشكلات بوضوح، والعمل على وضع حلول عملية تخدم الطبيب والمهنة.

جدير بالذكر أن مبادرة «صوت الطبيب البيطري» كانت قد شملت في محطاتها الثلاث الأولى محافظات: (القليوبية والمنوفية)، ثم (البحيرة والإسكندرية ومطروح)، تلتها محطة (القاهرة والجيزة)، وتستعد النقابة لمواصلة جولاتها بجميع المحافظات تباعا.