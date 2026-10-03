منتخب الناشئين يخسر من كندا ويكتفي المركز السادس ببطولة الصداقة

خسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة حسين عبد اللطيف، أمام نظيره الكندي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الصداقة الدولية المقامة في سويسرا.

واختتم الفراعنة الصغار مشاركتهم في البطولة باحتلال المركز السادس، في إطار استعدادات المنتخب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة الصداقة الدولية بتحقيق انتصار مثير على حساب منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، قبل أن يتعثر أمام منتخبي إنجلترا وكولومبيا.

وتلقى الفراعنة الصغار خسارتهم الثالثة في البطولة أمام كندا، بنتيجة 4-2، ليختتموا مشاركتهم في المركز السادس، وسط مواصلة التحضيرات للاستحقاق العالمي المقبل.