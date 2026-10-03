استطلاع رأي: حالة من الاستياء لدى الناخبين تجاه ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي

تشير نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة إلى حالة من الاستياء العميق لدى الناخبين تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر.

وتمكن الديمقراطيون من تحقيق تفوق واضح في قضايا ملحة مثل تكاليف المعيشة والرعاية الصحية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولكن الاستطلاع أشار أيضا إلى مشكلة أكبر للحزبين، تتمثل في أن عددا قليلا من الناخبين المسجلين يرون أن أيا من الحزبين قادر على حل المشكلات المهمة أو مساعدة أمريكيين مثلهم.