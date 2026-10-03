هاري كين يقود تشكيل إنجلترا أمام كرواتيا في دوري الأمم

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، التشكيل الرسمي لمنتخب الأسود الثلاثة لمواجهة مستضيفه منتخب كرواتيا في السابعة من مساء اليوم، السبت، على ملعب رييكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل منتخب إنجلترا قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، جمعهم من الخسارة أمام إسبانيا ثم الفوز على التشيك.

فيما يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، بنفس الرصيد من النقاط وبفارق الأهداف خلف المنتخب الإنجليزي، بعد الفوز على التشيك في الجولة الأولى ثم الخسارة برباعية أمام إسبانيا في الجولة الثانية.

ويدخل منتخب إنجلترا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: جاريل كوانساه – إزري كونسا - مارك جيهي و لويس هال.

خط الوسط: إليون أندرسون – جود بيلينجهام و أليكس سكوت.

الهجوم: بوكايو ساكا – أنتوني جوردون و هاري كين.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: جيمس ترافورد – جايسون ستيل - ترينت ألكسندر أرنولد – مايلز لويس سكيلي - تريفوه تشالوباه –- جاراد برانثويت – جيمس جارنر - مورجان روجرز - دومينيك كالفيرت ليوين – مورجان جيبس وايت – ريو نجوموها و إيبيريتشي إيزي.