فقدان الاتصال بطائرة تقل 6 أشخاص أثناء رحلة من برمودا إلى بوسطن

فقدت طائرة على متنها ستة أشخاص الاتصال أثناء رحلة من برمودا إلى بوسطن، وقال خفر السواحل الأمريكي إنه يجري، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، عمليات بحث عن الطائرة المفقودة قبالة سواحل نانتوكيت.

وقال خفر السواحل إن إدارة الطيران الاتحادية أبلغت عن فقدان الاتصال بالطائرة من طراز "جلف ستريم جي 100" في وقت مبكر جدا من صباح اليوم السبت. وأضاف أن عمليات البحث عن الطائرة شاركت فيها فرق جوية وأخرى على متن قوارب.

وبحسب موقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الرحلات الجوية ، فإن الطائرة أقلعت من مطار "إل إف ويد الدولي" في برمودا في رحلة ليلية تستغرق نحو ساعتين إلى مطار بوسطن لوجان الدولي.