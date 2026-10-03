تركيا وفرنسا توقعان خارطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، توقيع "خارطة طريق للتعاون الدفاعي" بين أنقرة وباريس، وذلك في إطار أنشطة التعاون العسكري بين البلدين.

وبحسب بيان للوزارة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أجرى المدير العام للدفاع والأمن إلكاي ألتنداج، مباحثات مع وزيرة الدولة لدى وزارة الدفاع الفرنسية أليس روفو، ورئيس المكتب العسكري الخاص للرئيس الفرنسي فينسنت جيرو، والمدير العام للعلاقات الدولية والاستراتيجية غيوم أولانييه.

وأوضح البيان، أن المباحثات التي عقدت في فرنسا تناولت العلاقات الدفاعية والعسكرية الثنائية، والحوار الاستراتيجي، وفرص تطوير التعاون القائم، مع التأكيد على أهمية مواصلة الاتصالات المنتظمة والموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة.

وأضاف أن توقيع خارطة الطريق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدفاعي بين تركيا وفرنسا وتقوية الحوار الاستراتيجي بينهما.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس تحول الرسائل الإيجابية المتبادلة بين قيادتي البلدين في الفترة الأخيرة إلى تعاون ملموس في المجال الدفاعي.

وتهدف خارطة الطريق، بحسب وزارة الدفاع التركية، إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي من خلال اتصالات منتظمة وفعالة، ودفع التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بين البلدين إلى مستويات متقدمة.