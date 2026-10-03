رويترز عن مصادر: الأردن يقبض على عضو كبير في مجموعة الاختراق شايني هانترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن السلطات الأردنية ألقت القبض الأسبوع الماضي على أحد الأعضاء الرئيسيين في مجموعة الاختراق الإلكتروني (شايني هانترز) بعدما أثار اختراقها الجريء لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) صدمة داخل الجهاز.

وذكر اثنان من المصادر أنه يتعاون مع المكتب لكشف هوية شركائه من المخترقين الإلكترونيين.

وأحجم مكتب التحقيقات الاتحادي عن التعليق على أي اعتقالات محددة أو نشاط خارج الولايات المتحدة، لكنه قال إنه "يواصل تحقيقا مكثفا في الهجوم الإلكتروني الأحدث الذي تضمن تورط مجموعة (شايني هانترز) فيه، وذلك بعد أن تعاون بالفعل مع شركاء لاعتقال عدد من المشتبه بهم".

وأضاف: "لن ندخر أي جهد في تقديم كل فرد من المسؤولين عن ذلك إلى العدالة".

وفي وقت سابق، سقطت الدفاعات السيبرانية لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أمام هجوم من مجموعة الابتزاز "شايني هانترز" يوم الثلاثاء الماضي 22 سبتمبر، مما أدى إلى سرقة بيانات عدد كبير من موظفي المكتب السابقين والحاليين، وفقا لتقرير وكالة "رويترز".

من جانبه، أوضح مكتب "إف بي آي" علمه بالاختراق الذي حدث لموقع خارجي تابع له مخصص للتوظيف داخل المكتب، بحسب تصريحاته للوكالة.

وأعلنت المجموعة مسئوليتها عن الاختراق عبر منشور في موقع الإنترنت المظلم التابع لها. كما استعرضت بيانات لـ5 آلاف عميل في المكتب، ولقطة شاشة لموقع الوظائف دليلا على حدوث الاختراق، وعينة من إجمالي البيانات المسروقة.