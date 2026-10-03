رويترز: دخان ونيران بالقرب من منشأة لأرامكو في الرياض

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قال شاهد لوكالة «رويترز» إنه رأى سحابة كبيرة من الدخان والنيران تتصاعد في محيط منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في الرياض اليوم السبت.

ولم يصدر تأكيد حتى الآن من السلطات السعودية ⁠بشأن وقوع حريق. ولم ترد أرامكو بعد على طلب للتعليق.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، إذ كثفت الجماعة هجماتها على مدن ومنشآت للطاقة في ⁠المملكة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن حريق اليوم السبت.

وكان الحوثيون قد قالوا الأسبوع الماضي، إنهم استهدفوا ⁠منشآت تابعة لأرامكو السعودية في ينبع بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت السعودية آنذاك إنها ⁠اعترضت ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الطائف وينبع، ⁠لكنها لم تشر إلى وقوع أضرار في منشآت لأرامكو.