الخطوط الملكية المغربية: مساعد طيار طائرة فلاي دبي أكمل فترة تدريب نظري لمدة 3 أشهر في الشركة

ذكرت شركة الخطوط الملكية المغربية، وهي شركة الطيران الوطنية في المغرب في بيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن مساعد طيار طائرة "فلاي دبي" "أكمل فترة تدريب نظري لمدة ثلاثة أشهر مع الشركة في عام 2025، في إطار إجراءات ما قبل التوظيف. وفي نهاية فترة التدريب تلك، لم يتم اختيار طلبه للتوظيف. ولم تكشف عن المزيد من التفاصيل

ومن جهة أخرى، ذكر كيث كولز، وهو متحدث باسم جامعة "باكينجهامشير نيو" في إنجلترا لوكالة (أ ب) إن مساعد الطيار أكمل سابقا فترة دورة تدريب عن بعد في إدارة الطيران هناك، لكن "لم يخضع لاي تدريب للطيارين" ولم يكشف عن المزيد من التفاصيل عن توقيت ذلك.

ولم يعرف الكثير على الفور بشأن خلفية مساعد الطيار. وكان حسابه على تطبيق إنستجرام نشطا حتى يوم الرحلة وبعده تم حذفه.