إصابة 5 فلسطينيين بهجوم للمستوطنين على قرية رنتيس برام الله

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين، بينهم مواطن وزوجته، مساء اليوم السبت، جراء هجوم مستوطنين عليهم في قرية رنتيس شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي رنتيس ماجد خلف، لوكالة «وفا»، إن المستوطنين هاجموا عددًا من المواطنين في منطقة «التين الشامي» من القرية بالعصي والأسلحة، ورذاذ الغاز، فيما تعرضت زوجة أحد المصابين للدهس خلال الاعتداء.

وأضاف أن 3 من المصابين نقلوا إلى مستشفى في أراضي الـ48 لتلقي العلاج.

وتتفاقم معاناة المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، في ظل تصاعد الاعتداءات الاستيطانية بحماية قوات الاحتلال، ما يهدد بفقدان كميات أكبر من المحصول، ويحرم المزارعين من الوصول الآمن إلى أراضيهم وقطف ثمارهم.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد أفادت بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا خلال الشهر الماضي 2051 اعتداءً ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، بينها 1404 اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال و647 اعتداءً نفذها المستعمرون، في إطار تصاعد الاعتداءات والاستهداف المتواصل للوجود الفلسطيني ومقومات صموده في أرضه.