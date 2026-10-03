وزير الدفاع الإماراتي يزور طيار «فلاي دبي» المصاب ويقبل رأسه

زار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، طيار «فلاي دبي» سميت ماتشهار، مؤكداً أنه «جسّد أعلى درجات الشجاعة والمسئولية والحرص على حياة الناس».

وأعرب في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»، عن تقديره وقيادة الدولة للطيار، والاعتزاز بكونه جزءاً من فريق العمل وقصة الوطن وتجربته الإنسانية.

وأضاف: «فخورون بأن يكون جزء من فريقنا، وجزء من قصة وطننا، وجزء من تجربتنا الإنسانية في دولة الإمارات، وطن المحبة، ووطن السلام، ووطن الحياة».

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن التحقيقات في واقعة رحلة «فلاي دبي» رقم (FZ1073) كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية.

وأوضح أن مساعد قائد الطائرة باشر تنفيذ مخططه أثناء الرحلة، حيث اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما (فأس الطوارئ) (Crash Axe)، وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة.

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقعة ودوافعها والصلات المرتبطة بها، إلى جانب استكمال الفحوص الفنية وفحص الأدلة المادية والرقمية، على أن تعلن النتائج النهائية فور استكمال الإجراءات اللازمة.