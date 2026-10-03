الجيش اليمني: نفذنا هجمات على أهداف عسكرية حيوية مشروعة في صنعاء

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، تنفيذ عملية هجوم على أهداف عسكرية حيوية وصفتها بـ«المشروعة» في العاصمة صنعاء.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن «القوات المسلحة قادرة على تنفيذ هجمات استراتيجية ضد الحوثيين».

وأفاد مراسلو وكالة «فرانس برس» في صنعاء السبت، بسماع دوي انفجارات قوية مصحوبة بتصاعد الدخان، في وقت أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، عن تعرّض العاصمة اليمنية لغارات.

وسمع مراسل الوكالة بداية خمس غارات على الأقل في مناطق متفرقة، بينما رأى مراسل آخر طائرتين حربيتين تلقيان صواريخ على أهداف في المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ أواخر العام 2014. وأفاد المراسلان بتجدد القصف في وقت لاحق.

ويشهد النزاع في اليمن تصعيدا منذ يوليو بين الحوثيين من جهة، والسعودية والحكومة المدعومة منها، هو الأعنف منذ توصل طرفي الحرب الى هدنة برعاية الأمم المتحدة في 2022.

واستكمل الحوثيون في 11 سبتمبر الماضي، سيطرتهم على مضيق باب المندب وكامل الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، بعد شنّهم هجوما واسعا وانسحاب القوات الحكومية من مناطق عدّة.

وتتواصل المعارك بين الطرفين في جنوب غرب اليمن خصوصا في محافظة تعز. وأفادت مصادر من الجانبين الجمعة، بأن الاشتباكات أوقعت ثمانين قتيلا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتُعتبر تعز ثالث أكبر مدينة في اليمن من حيث عدد السكان. وتتحصّن فيها القوات الحكومية، بينما يسيطر الحوثيون على مناطق عدّة في محيطها.