الرئيس عون يجدد دعوته إلى شيخ الأزهر لزيارة لبنان

جدد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم السبت دعوته إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لزيارة لبنان، تقديرًا لمكانته الإسلامية والإنسانية العالمية، ودوره البارز في تعزيز الحوار والأخوَّة الإنسانية، ونشر قيم السلام والتعايش بين الشعوب".

ونوه الرئيس عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، بـ"الجهود التي يبذلها "مجلس حكماء المسلمين"، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تعزيز الحوار والتعايش والأخوَّة الإنسانية، ونشر قيم السلام والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة".

وأشاد عون في الوقت ذاته ، بـ "جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد في رعاية ودعم مبادرات التسامح والأخوة الإنسانية التي يقوم بها المجلس ولاسيما رعاية وثيقة الأخوة الإنسانية العالمية".

من جهته، أكد المستشار محمد عبد السلام أن "لبنان يحظى بمكانة خاصة لما يمثله من تنوع ديني وثقافي وتجربة تاريخية في العيش المشترك، وأن الحفاظ على هذا النموذج وتعزيزه يشكِّل رسالة مهمة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وانقسامات متزايدة."

وأكّد حرص المجلس على مواصلة العمل مع المؤسسات والقيادات الدينية والفكرية في لبنان من أجل تعزيز الحوار والتفاهم، وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك والأخوَّة الإنسانية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمنًا واستقرارًا وسلامًا".

وحسب للرئاسة اللبنانية، بحث اللقاء "أهمية الحوار بين الأديان والثقافات في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ قيم التعايش، خصوصاً أن لبنان، بما يتميز به من تنوع ديني وثقافي، مثَّل عبر تاريخه نموذجًا حضاريًّا للتعايش الإنساني".