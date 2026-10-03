بريطانيا تتهم إيرانيين اثنين بالتخطيط لهجوم يستهدف يهود في مانشستر

أفادت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية بأن السلطات في المملكة المتحدة وجهت اتهامات إلى رجلين إيرانيين، للاشتباه في تخطيطهما لتنفيذ هجوم يستهدف أفرادًا من الجالية اليهودية في مدينة مانشستر شمال غربي إنجلترا، قبيل «يوم الغفران» اليهودي.

وأوضحت الصحيفة أن رحمن صالحي(34 عامًا)، وسلام أحمديان (36 عامًا)، يواجهان اتهامات بالتحضير لعمل إرهابي أو مساعدة شخص آخر على ارتكابه، بعد أن أوقفتهما شرطة مكافحة الإرهاب في مانشستر يوم 20 سبتمبر الماضي.

وبحسب التحقيقات، يُشتبه في أن الرجلين سعيا إلى الحصول على مواد ومعدات يمكن استخدامها في تصنيع عبوة ناسفة بدائية، إلى جانب البحث عن مواقع قد تكون ضمن الأهداف المحتملة وتنفيذ عمليات استطلاع لها.

وأضافت «الإندبندنت» أن التحقيقات تشير كذلك إلى تواصل المتهمين مع طرف ثالث خارج المملكة المتحدة، يُعتقد أنه قد يكون موجودًا في إيران، فيما لم تكشف السلطات البريطانية مزيدًا من التفاصيل بشأن طبيعة هذا التواصل أو الجهة التي يُشتبه في استهدافها.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى الرجلين، وفقًا للصحيفة البريطانية، استخدام وسائل اتصال مشفرة، والبحث عبر الإنترنت عن معلومات وصور وخرائط لمواقع محتملة، فضلًا عن إجراء عمليات استطلاع ميداني لبعض تلك المواقع.

ومن المقرر أن يمثل المتهمان أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، اليوم السبت، بعد إبقائهما قيد الاحتجاز على ذمة التحقيقات.

وفي سياق متصل، نقلت «الإندبندنت» عن السلطات البريطانية أن الرجلين وصلا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة قادمة من أوروبا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن أحدهما حصل على اللجوء، بينما لا يزال طلب الآخر قيد النظر.

وتأتي القضية بعد نحو عام من هجوم استهدف كنيس «هيتون بارك» في مانشستر خلال «يوم الغفران» عام 2025، وأسفر عن مقتل شخصين، وفقًا للسلطات البريطانية.

وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إن التحقيق أسهم في إحباط المخطط المشتبه به، مؤكدة عدم وجود ما يشير في الوقت الراهن إلى تهديد مستمر للجمهور.



