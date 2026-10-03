روسيا تحذر الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في أوكرانيا: يعرضون حياتهم للخطر

جددت وزارة الخارجية الروسية تحذيرها للأجانب والبعثات الدبلوماسية من السفر إلى أوكرانيا أو البقاء فيها، مشيرة إلى أن ذلك يعرض حياتهم للخطر.

وأصدرت الوزارة، بيانًا، اليوم السبت، بشأن تجديد التحذير الموجه للمواطنين الأجانب والدبلوماسيين من البقاء في كييف أو بالقرب من المنشآت العسكرية في أوكرانيا.

وجاء في البيان، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، أن «الجانب الروسي سبق أن حثّ المواطنين الأجانب والدبلوماسيين في كييف على مغادرة المدينة والامتناع عن زيارة أوكرانيا، كما دعا السكان إلى الابتعاد عن مرافق البنية التحتية العسكرية والإدارية».

وأكد البيان أن «القوات المسلحة الروسية ستواصل شنّ ضربات انتقامية واسعة النطاق».

وأضافت «نلاحظ أن ليس الجميع قد استجابوا لهذه التحذيرات، وأن الناس يعرضون حياتهم لخطر مميت عن وعي وإدراك... وتجدد وزارة الخارجية الروسية تحذيرها للمواطنين الأجانب - بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية - من البقاء في أوكرانيا أو السفر إليها».

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بأن روسيا بدأت توجّه ضربات إلى أهداف في أوكرانيا ردًا على الضربات على أهدافها المدنية.

وقال بوتين: «الأمر نفسه مع مصافي النفط لدينا، إذ بدأت (القوات الأوكرانية) توجيه ضربات إلى مصافي النفط وأعلنت هدفها صراحة، إلحاق الضرر باقتصادنا... وذلك بشكل متعمد، فهي أهداف مدنية. حسنًا، لقد تلقوا ردًا مماثلًا، وبدأنا نوجه ضربات إلى المنشآت المهمة لاقتصادهم. ونحن لم نبدأ ذلك».