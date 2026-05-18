ترامب يسخر من الإعلام الأمريكي: سيمنح إيران النصر حتى لو استسلمت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه حتى لو استسلمت إيران بشكل كامل، فإن بعض وسائل الإعلام الأمريكية ستعتبر ذلك انتصارًا لها.

وأوضح، في منشور عبر منصة تروث سوشيال: «إذا استسلمت إيران، واعترفت بأن أسطولها البحري قد غرق في قاع البحر، وأن قواتها الجوية لم تعد موجودة، وإذا خرج جيشها بالكامل من طهران وقد ألقوا أسلحتهم ورفعوا أيديهم عاليًا وهم يهتفون: أستسلم، أستسلم، ويلوحون بالراية البيضاء»، بحسب ما نقل موقع الشرق الإخباري.

وأضاف ترامب: «وإذا وقع جميع قادتها المتبقين على وثائق الاستسلام اللازمة، واعترفوا بهزيمتهم أمام قوة الولايات المتحدة الأمريكية العظيمة، فإن صحيفة نيويورك تايمز، وصحيفة وول ستريت جورنال، وقناة سي إن إن، وجميع وسائل الإعلام الأخرى التي تنشر الأخبار الكاذبة، ستقول إن إيران حققت نصرًا باهرًا على الولايات المتحدة، وأن النصر لم يكن متقاربًا».