ألمانيا: محاكمة رجل بتهمة الاحتيال على فندق في تكاليف إقامة بـ100 ألف يورو

أعلن الادعاء العام الألماني، رفع دعوى على رجل بتهمة الاحتيال عبر ادعاء إصابته بالسرطان من أجل الإقامة لأكثر من عام في فندق في العاصمة الألمانية برلين بدون دفع التكاليف، التي تجاوزت 100 ألف يورو.

وأوضح الادعاء العام أن الرجل (55 عاما) خطط للعملية بشكل متعمد، وأنه وُجهت إليه الآن تهمة الاحتيال التجاري.

وبحسب الادعاء، استأجر الرجل غرفة في أبريل 2023 في حي تريبتوف-كوبينيك جنوب شرقي برلين لنفسه، ولمرافقة له، وطفلين، وادعى أن منزله المتنقل احترق، وأنه مصاب بالسرطان، لكن تبين أن الأمرين غير صحيحين.

كما يُعْتَقَد أن الرجل أخبر موظفي الفندق بأن ناديًا للسيارات سيتكفل بالمصاريف، وهو ما يؤكد الادعاء العام أنه ادعاء كاذب أيضًا.

وغادر الرجل الفندق في أغسطس 2024 دون أن يسدد الفاتورة. وأُلقي القبض عليه في مارس الماضي بناءً على مذكرة توقيف. وأضاف الادعاء العام أنه خضع لفترة قصيرة للحبس الاحتياطي قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا.