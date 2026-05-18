الشرطة النمساوية ترصد 500 هجوم إلكتروني على مسابقة يوروفيجن

أعلنت الشرطة النمساوية، أن مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي انعقدت في فيينا تعرضت لنحو 500 هجوم إلكتروني.

وقال مدير الشرطة الاتحادية النمساوية، ميشائيل تاكاكس، إن محاولات التخريب فشلت بفضل الإجراءات الأمنية الشاملة المتخذة.

وأوضح أن الهجمات التي تعين أخذها مأخذ الجد لم تستهدف الموقع الإلكتروني للمسابقة وحسب، بل إنها استهدفت أيضًا أنظمة التحكم بمناطق الدخول.

وأضاف تاكاكس خلال مؤتمر صحفي أن المهاجمين حاولوا تعطيل الأنظمة أو إبطاء عملها أو إيقافها بالكامل، لكنه لم يدل بتصريحات عن هوية المنفذين أو دوافعهم المحتملة.

من جهته، قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي، إن هدف الشرطة كان ضمان إقامة مهرجان جميل وسلمي، وأردف: "وقد تحقق ذلك بالفعل". وبحسب السلطات، لم تقع حوادث خطيرة خلال عروض "يوروفيجن" أو فعاليات المشاهدة الجماعية أو التظاهرات المرتبطة بالمسابقة.

وبدوره، صرح وكيل وزارة الداخلية لقطاع أمن الدولة، يورج لايشتفريد، بأن الأجهزة الأمنية ركزت خصوصًا على التهديدات المحتملة من جانب "إرهابيين إسلامويين ومجموعات عنيفة مقربة من إيران"، على حد وصفه.

ولتوفير الحماية لعشرات الآلاف من المشاركين في فعاليات أسبوع "يوروفيجن"، شارك نحو 3500 عنصر شرطة من النمسا في العمليات الأمنية، إلى جانب وحدات خاصة من شرطة ولاية بافاريا الألمانية التي قدمت دعمًا قيّمًا، بحسب وزارة الداخلية في فيينا.

كما راقبت أجهزة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) النمساوية منصات التواصل الاجتماعي. وقال لايشتفريد إنه لوحظ خلال أسبوع المسابقة تزايد في "الاستقطاب والميل نحو التشدد".

وبالتزامن مع انعقاد المسابقة تم تنظيم عدة مظاهرات احتجاجية، تركز معظمها على معارضة مشاركة إسرائيل في الحدث.

وقبيل العرض النهائي مساء أول أمس السبت، أوقفت الشرطة 14 ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين كانوا ملثمين، بعدما رفضوا إنهاء مظاهرة غير مرخصة لكنها غير عنيفة رغم طلب الشرطة.

وبشكل إجمالي، شهدت الفعاليات المرتبطة بـ"يوروفيجن" 16 عملية توقيف، من بينها شخص حاول تجاوز الحواجز الأمنية المحيطة بقاعة المسابقة.