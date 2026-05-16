احتجاجات واسعة داخل فيينا ضد مشاركة إسرائيل في يوروفيجن

يتنافس 25 عملا فنيا في نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في فيينا اليوم السبت، لكن التوترات السياسية المتعلقة بمشاركة إسرائيل ألقت بظلالها على النسخة السبعين من أكبر حدث موسيقي حي في العالم.

وتقاطع إسبانيا وهولندا وأيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا، مسابقة هذا العام احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في غزة التي بدأت بعد 7 أكتوبر 2023.

وقبل ساعات من انطلاق النهائي، خرج عدة آلاف من الأشخاص، إلى شوارع فيينا احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

واتهم المتظاهرون، منظمي "يوروفيجن" بالنفاق للسماح لإسرائيل بالمشاركة، في حين تم استبعاد روسيا عام 2022 بسبب العملية الشاملة في أوكرانيا.

وحمل المحتجون، لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين" و"أوقفوا يوروفيجن"، بينما تزايد عدد المشاركين رغم الطقس العاصف والممطر.

وقال السفير الفلسطيني في فيينا صلاح عبد الشافي، للمتظاهرين إن مشاركة إسرائيل تُعد "إهانة للفن والثقافة والموسيقى والإنسانية"، متهما إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي.

وأكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، رفضها لهذه الاتهامات.