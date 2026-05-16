إصابة 8 أشخاص بينهم 4 حالات حرجة بعد دهس سيارة لمشاة في إيطاليا

دهست سيارة عددا من المشاة في مدينة مودينا شمال إيطاليا، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، أربعة منهم في حالة حرجة، بحسب ما أفاد به رئيس البلدية للتلفزيون الإيطالي.

وقال رئيس بلدية مودينا، ماسيمو ميتزيتي، إنه لم تُسجل أي وفيات، لكن أربعة من المصابين في حالة خطيرة للغاية. وأضاف أن امرأة حوصرت بين السيارة وواجهة متجر مما يتطلب بتر ساقيها.

وقال رئيس البلدية إن السائق رجل يبلغ من العمر 31 عاما، وُلد في مدينة بيرجامو ونشأ في مودينا، وينحدر من أصول مغاربية. وأضاف أنه تم توقيفه ويخضع للاستجواب في مقر الشرطة، بينما تعمل السلطات على تحديد ما إذا كان تحت تأثير مواد مخدرة أو تصرف بشكل متعمد.

وأوضح ميتزيتي أن السيارة دخلت أحد الشوارع الرئيسية في المدينة و"اندفعت فوق الرصيف، ما أدى إلى الإطاحة بعدد من الأشخاص"، قبل أن تصطدم بواجهة متجر.

وبحسب رئيس البلدية، أُصيب ما لا يقل عن 8 أشخاص، 4 منهم في حالة خطيرة للغاية. وتم نقل المصابين إلى مستشفيات في مودينا وبولونيا، بما في ذلك عبر مروحيات للحالات الأكثر خطورة.

وحاول السائق الفرار، لكن الشرطة أوقفته ونقلته إلى المقر لاستجوابه.