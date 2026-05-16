تسلّم الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة "شخصية العام السينمائية العربية" التي يقدمها مركز السينما العربية، في دورتها السابعة، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في المشهد السينمائي إقليميًا ودوليًا، خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، الذي أقيم اليوم على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته التاسعة والسبعين.

قاما بتسليم التكريم مؤسسا مركز السينما العربية، علاء كركوتي وماهر دياب، اللذين أكدا أن التكريم يأتي تقديرًا لجهود فهمي المستمرة في الحفاظ على مكانة مصر كمركز محوري لصناعة الأفلام في المنطقة.

ويعكس هذا الاختيار الدور المحوري الذي أداه حسين فهمي منذ عودته لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2022، ومبادراته لدعم المواهب، والبدء في ترميم كلاسيكيات السينما المصرية، واستعادة حضور الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان. كما أسهم في توسيع أنشطة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، وعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومهرجانات كبرى في الصين.

تخرج حسين فهمي في المعهد العالي للسينما، ويحمل درجة الماجستير في الإخراج من جامعة كاليفورنيا. يضم رصيده أكثر من 200 عمل فني، وتندرج عدة أفلام من بطولته ضمن قوائم أفضل 100 فيلم مصري. وإلى جانب نشاطه الفني، شغل منصب سفير إقليمي للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واحتفاءً بمسيرته، يتصدر صورة غلاف الإصدار الجديد من مجلة السينما العربية الذي يوزع خلال مهرجان كان.

وقد عبر الفنان حسين فهمي عن سعادته بالتكريم قائلًا: "سعيد بهذا التكريم من مركز السينما العربية، وأثمن جهودهم الواضحة في دعم السينما العربية وتصدير إبداعنا إلى المنصات الدولية. أؤمن تمامًا أن تلك المبادرات هي السبيل لاستعادة مكانة الفن العربي عالميًا، وضمان وصول صوتنا ومواهبنا إلى كل مكان".