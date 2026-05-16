تعليق صادم من أحمد موسى على سلوت وصلاح بعد سقوط ليفربول أمام أستون فيلا

شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا حادًا على الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عقب خسارة الريدز أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسقط ليفربول أمام أستون فيلا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2025-2026.
وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة «إكس»: «خلاص نهاية تشجيع فريق ليفربول.. نهاية سيئة لمدرب فاشل آرني سلوت جلب العار والهزائم لفريق يهزم من مختلف الفرق».
وأضاف: «محمد صلاح اتخذ أفضل قرار بإنهاء علاقته مع ليفربول في التوقيت المناسب، وننتظر إعلان وجهته الجديدة».
وتابع: «ليفربول سيدفع الثمن لأن سلوت ظلم محمد صلاح وكان سببًا في رحيله عن النادي».