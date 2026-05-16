منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تونس في كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا

اختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب تونس، المقرر إقامتها في الرابعة عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

وشهد مران المنتخب الأخير حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة، الذي عقد اجتماعًا مع الجهاز الفني واللاعبين، من أجل تحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة ودعمهم في مشوار البطولة.

من جانبه، أكد المدير الفني ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام تونس، وتعويض التعادل في المباراة الافتتاحية، مشددًا على أهمية اللقاء في تحديد مسار الفريق داخل المجموعة.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي أمام إثيوبيا، ضمن المجموعة الأولى، التي شهدت أيضًا تعادل تونس مع المغرب بنتيجة 1-1، ما يزيد من أهمية الجولة الثانية في سباق التأهل.