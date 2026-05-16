إيطاليا ترسل سفينتين حربيتين قرب مضيق هرمز تحسبا لمهمة دولية

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، إرسال الجيش الإيطالي سفينتين كاسحتين للألغام إلى منطقة قريبة من مضيق هرمز، بهدف المشاركة في مهام دولية محتملة لتأمين الملاحة في المضيق.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "أنسا" الإيطالية عن مصادر، حول إرسال كاسحتين للألغام إلى المنطقة في حال تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وغادرت كاسحتي الألغام "كروتوني" و"ريميني" ميناء أوغوستا في جزيرة صقلية متجهتين إلى مناطق قريبة من مضيق هرمز.

وكان وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو قد صرّح في 13 مايو الجاري، خلال اجتماع مشترك للجنتي الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي، بأن إرسال سفن إلى مضيق هرمز ومنطقة الخليج في حال إحلال السلام في المنطقة قد يستغرق نحو شهر.

وقال: "نستعد لنشر سفينتين كاسحتين للألغام في منطقة أقرب نسبيا إلى المضيق (هرمز) كإجراء احترازي".

الجدير بالذكر أن على الحكومة الإيطالية الحصول على موافقة البرلمان حتى تتمكن من تكليف الجيش الإيطالي بالمشاركة في أي مهمة عسكرية دولية محتملة في مضيق هرمز.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.