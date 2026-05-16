الصين: المحادثات مع أمريكا أسفرت عن اتفاق بشأن خفض الرسوم

اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات بهدف تعزيز التجارة الثنائية، وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.

وأصدرت الوزارة البيان اليوم السبت عقب قمة استمرت يومين في بكين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الصين إن بكين وواشنطن سوف تتبنيان سلسلة من الإجراءات، من بينها خفض متبادل للرسوم الجمركية على بعض المنتجات، بهدف توسيع التجارة الثنائية في مجالات من بينها الزراعة.

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل، مضيفا أن الجانبين ما زالا يتفاوضان حاليا بشأن التفاصيل.

وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة على متن الطائرة الرئاسية: "لم نناقش الرسوم الجمركية. إنهم يدفعون رسوما كبيرة، لكننا لم نناقش الأمر".