وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني خفض التصعيد الإقليمي

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم الأحد، تطوير العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى احتواء التوتر في المنطقة.

وأشاد وزير الخارجية خلال الاتصال بالعلاقات الممتدة التي تجمع مصر وباكستان، معربا عن الحرص على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، والتطلع لفتح مجالات جديدة لتطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

كما تناول الاتصال الجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكد عبد العاطي الأهمية البالغة لاستئناف مسار الحوار بين الولايات المتحدة وإيران نحو التوصل لتفاهمات تحقق التهدئة.

كما أعرب وزير الخارجية عن ضرورة اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لخفض حدة التصعيد لتجنيب الإقليم تداعيات اتساع رقعة الصراع.

وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

وفي ختام الاتصال، شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين بما يضمن خفض حدة التوتر، واستئناف المفاوضات، وتعزيز الحلول السياسية بعيدا عن أي تصعيد عسكري.