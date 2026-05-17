 تشيلسي يستهدف حارس سندرلاند - بوابة الشروق
الأحد 17 مايو 2026 10:07 م القاهرة
محمد جلال
نشر في: الأحد 17 مايو 2026 - 9:52 م | آخر تحديث: الأحد 17 مايو 2026 - 9:52 م

يسعى نادي تشيلسي لتدعيم مركز حراسة المرمى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من خلال التعاقد مع الحارس الهولندي روبن روفس، لاعب فريق سندرلاند.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي تشيلسي يريد التعاقد مع الحارس الهولندي، حيث يأتي ضمن أهداف المدرب الإسباني تشابي ألونسو تحسبًا لرحيل الحارس الإسباني روبرت سانشيز.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن إدارة سندرلاند تخطط للحصول على مبلغ يقدر بـ50 مليون جنيه إسترليني لبيع روفس، الذي كان انتقل في الصيف الماضي مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن عن تولي ألونسو قيادة "البلوز" ليبدأ مهمته من الموسم الجديد، أملاً في تصحيح مسار الفريق الذي عانى من تراجع النتائج.


