يديعوت أحرنوت: نتنياهو أجرى مكالمة مع ترامب قبيل اجتماع الكابنيت

وكالات
نشر في: الأحد 17 مايو 2026 - 9:00 م | آخر تحديث: الأحد 17 مايو 2026 - 9:00 م

قالت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت أن المحادثة استمرت لأكثر من نصف ساعة، وانتهت قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وذكرت أن ترامب أطلع نتنياهو على نتائج زيارته للصين، وناقش الجانبان الملف الإيراني.

وقال مصدر إسرائيلي، إن مسألة شنّ هجوم على إيران لا تزال قيد الدراسة.

وأضاف: "على ترامب أن يتخذ قرارا. عليه أن يطمئن إلى نفسه، وإذا قرر استئناف القتال، فمن المرجح أن تُدعى إسرائيل للانضمام إليه".


