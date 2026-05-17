 الأهلي يفوز على الزمالك 14-1 في دوري كرة الماء - بوابة الشروق
الأحد 17 مايو 2026 11:39 م القاهرة
الأهلي يفوز على الزمالك 14-1 في دوري كرة الماء

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 17 مايو 2026 - 11:11 م | آخر تحديث: الأحد 17 مايو 2026 - 11:12 م

واصل الفريق الأول لكرة الماء رجال بالأهلي انتصاراته في بطولة الدوري بالفوز على الزمالك بنتيجة 14-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، ضمن منافسات بطولة الجمهورية لمرحلة العمومي.

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا طوال المباراة التي أقيمت على حمام سباحة نادي هليوبوليس، وسيطروا على مجريات اللعب لتنتهي المباراة بفوز الأهلي. وأثنى آرون ريجوس، المدير الفني للفريق، على ما قدمه اللاعبون من أداء مميز أسهم في تحقيق الفوز.

ويلتقي الأهلي مع فريق الزهور على حمام سباحة نادي المعادي في الساعة السابعة مساء غدٍ الإثنين.


