العثور على جثة مجهولة قذفتها الأمواج إلى شاطئ الأندلسية بمدينة مرسى مطروح

عثر أهالي مدينة مرسى مطروح على جثة مجهولة لرجل في حالة تحلل متقدمة، بعدما قذفتها الأمواج إلى منطقة شاطئ الأندلسية.

ويرجَّح أن تكون الجثة ضمن ضحايا إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية، التي عُثر خلالها على 12 جثة متحللة أمام شاطئ قرية أبو غليلة بمدينة سيدي براني، غرب محافظة مطروح.

وكانت أمواج البحر قد قذفت، يوم الخميس الماضي، بعدد 12 جثة إلى شاطئ قرية أبو غليلة التابعة لمدينة سيدي براني، غرب محافظة مطروح بنحو 160 كيلومترًا، وتبين أنهم من ضحايا إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية، التي انطلقت – على الأرجح – من إحدى مدن شرق ليبيا، حيث عُثر على الجثث في حالة تحلل متقدمة.

وصرحت نيابة مطروح العامة بدفن ثلاث جثث وتسليمها إلى ذويها، وذلك بعد انتهاء تشريحها بمعرفة الطب الشرعي.

كما تسلمت نيابة مطروح العامة 9 جثث أخرى من ضحايا رحلة الهجرة غير الشرعية، عقب تشريحها بمعرفة الطب الشرعي بمحافظة الإسكندرية، وتم إيداعها مرة أخرى بثلاجة مشرحة مستشفى مرسى مطروح العام.

وتواصل جهات التحقيق تحرياتها بالتنسيق مع الجانب الليبي المختص، للوصول إلى ملابسات الواقعة وتفاصيلها، والعدد الحقيقي للضحايا.